Удари по НПЗ Росії та ціни на пальне: у Конгресі США зробили заяву щодо закидів Трампа

Він прокоментував закиди американського президента Дональда Трампа про те, що удари України по російських НПЗ нібито провокують зростання цін на бензин у США. Він пояснив, що нафта та нафтопродукти є товарами світового ринку, тому ціни на них формуються глобально.

За його словами, будь-який конфлікт у регіоні видобутку нафти позначається на вартості палива. Через це і ситуація в Перській затоці, і атаки на російські НПЗ мають свій вплив.

Конгресмен зауважив, що нафта та продукти, які з неї виробляють, є товарами, якими торгують на світовому ринку.

"Ними торгують, і ціни на них формуються на світовому ринку. Тому конфлікт у будь-якій країні чи регіоні, де видобувають нафту, впливатиме на світові ціни. Отже, обидві сторони можуть мати рацію. Обидва конфлікти впливають на ціни", - зазначив Крамер.

Водночас він наголосив, що США й досі видобувають більше нафти, ніж Близький Схід чи Росія, і мають можливість зробити більше зі свого боку, щоб переробляти набагато більше цієї сировини.

Україна знищує джерела фінансування війни

Конгресмен підкреслив, що Сили оборони України діють абсолютно виправдано, завдаючи ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

"Неможливо звинувачувати Україну чи її керівництво в атаках на те, що саме фінансує неспровоковану незаконну війну Володимира Путіна. Це один із важелів впливу", - підкреслив він.

Розширення можливостей Starlink

Крім того, Крамер підтримав позицію сенатора Роджера Вікера щодо розширення використання супутникової системи Starlink для українських військових.

Він зауважив, що було б чудово, якби Starlink відкрив свою систему для наведення на інші типи цілей, адже це надасть Україні додаткові можливості на полі бою.

"Що раніше Україна отримає більше важелів впливу, то швидше ми зможемо досягти домовленості шляхом переговорів, яка буде вигідною для України", - підсумував конгресмен.