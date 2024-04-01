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Удари можуть посилитись: Росія прийняла поставку із компонентами до дронів-камікадзе з Ірану

Фото: речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кількість атак РФ по території України може незабаром збільшитись. Причиною цьому є нещодавній прибулий рейс з Ірану до Росії із компонентами до дронів-камікадзе.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, Москва тісно співпрацює з Тегераном і налагоджує нові контакти для підтримки агресії проти України.

"Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борту з Тегерана до Москви, що свідчить, що вони готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі", - зазначає Гуменюк. 

Водночас вона зауважила, що станом на зараз Росія налагодила власне виробництво дронів-камікадзе. Вони маркують їх специфічними літерами.

Виробництво "Шхедів" в Росії

Восени минулого року повідомлялось, що окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед".

Згідно з супутниковими знімками, Російська Федерація продовжує будувати завод з виробництва "шахедів". Міжнародні санкції досі не були запроваджені.

До того ми писали, що останні модифікації дронів-камікадзе типу "Шахед" свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.

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