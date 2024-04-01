Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана

Число атак РФ по территории Украины может вскоре увеличиться. Причиной тому является недавний прибывший рейс из Ирана в Россию с компонентами к дронам-камикадзе.
Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По ее словам, Москва тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты по поддержанию агрессии против Украины.
"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что говорит о том, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", - отмечает Гуменюк.
В то же время она подчеркнула, что на сегодняшний день Россия наладила собственное производство дронов-камикадзе. Они маркируют их специфическими буквами.
Осенью прошлого года сообщалось, что кафиры планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед".
Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Международные санкции до сих пор не были введены.
К тому же мы писали, что последние модификации дронов-камикадзе типа "Шахед" свидетельствуют, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.
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