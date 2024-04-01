RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Число атак РФ по территории Украины может вскоре увеличиться. Причиной тому является недавний прибывший рейс из Ирана в Россию с компонентами к дронам-камикадзе.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, Москва тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты по поддержанию агрессии против Украины.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что говорит о том, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", - отмечает Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что на сегодняшний день Россия наладила собственное производство дронов-камикадзе. Они маркируют их специфическими буквами.

Производство "Шхедов" в России

Осенью прошлого года сообщалось, что кафиры планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Международные санкции до сих пор не были введены.

К тому же мы писали, что последние модификации дронов-камикадзе типа "Шахед" свидетельствуют, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранВойна России против УкраиныДрони