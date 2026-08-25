Удари по МіГ-29, складах та РЕБ ворога: Сили оборони розгромили низку об'єктів РФ

Українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів у тилу, на тимчасово окупованих територіях та в РФ. Під прицілом опинилися ворожа авіація, комплекси РЕБ і склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено успішне ураження ворожої авіації на території Росії. Зокрема, 24 серпня на військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області було пошкоджено винищувач МіГ-29.

Упродовж 24 серпня та в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей російських окупантів. Зокрема, успішні удари було завдано по таких об'єктах:

Нагадаємо, в ніч на сьогодні СОУ вдарили по двох об'єктах нафтогазової промисловості Росії. Зокрема, під прицілом опинилися Афіпський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи.

Крім того, сьогодні на території Амурського газохімічного комплексу (АГХК), який наразі перебуває на етапі будівництва, сталася масштабна пожежа.