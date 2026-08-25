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Удари по МіГ-29, складах та РЕБ ворога: Сили оборони розгромили низку об'єктів РФ

13:18 25.08.2026 Вт
2 хв
Уражені ворожі цілі розташовані на окупованих територіях та в Росії
aimg Валерій Ульяненко
Удари по МіГ-29, складах та РЕБ ворога: Сили оборони розгромили низку об'єктів РФ Фото: український військовий (Getty Images)
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Українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів у тилу, на тимчасово окупованих територіях та в РФ. Під прицілом опинилися ворожа авіація, комплекси РЕБ і склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Упродовж 24 серпня та в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей російських окупантів. Зокрема, успішні удари було завдано по таких об'єктах:

  • у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М";
  • у Мирному (Крим) знищено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку "Starlink";
  • у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника;
  • у Приморську Запорізької області під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено успішне ураження ворожої авіації на території Росії. Зокрема, 24 серпня на військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області було пошкоджено винищувач МіГ-29.

Наразі ступінь завданих окупантам збитків уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні СОУ вдарили по двох об'єктах нафтогазової промисловості Росії. Зокрема, під прицілом опинилися Афіпський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи.

Крім того, сьогодні на території Амурського газохімічного комплексу (АГХК), який наразі перебуває на етапі будівництва, сталася масштабна пожежа.

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