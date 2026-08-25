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Удары по МиГ-29, складам и РЭБ врага: Силы обороны разгромили ряд объектов РФ

13:18 25.08.2026 Вт
2 мин
Пораженные вражеские цели расположены на оккупированных территориях и в России
aimg Валерий Ульяненко
Удары по МиГ-29, складам и РЭБ врага: Силы обороны разгромили ряд объектов РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
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Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских окупантов в тылу, на временно оккупированных территориях и в РФ. Под прицелом оказались вражеская авиация, комплексы РЭБ и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В течение 24 августа и в ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных целей российских оккупантов. В частности, успешные удары были нанесены по таким объектам:

  • в Луганске поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М";
  • в Мирном (Крым) уничтожена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink";
  • в Бердянске Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника;
  • В Приморске Запорожской области под удар попали склады материально-технических средств подразделения оккупантов.

Кроме того, по результатам анализа данных подтверждено успешное поражение вражеской авиации на территории России. В частности, 24 августа на военном аэродроме "Миллерово" в Ростовской области был поврежден истребитель МиГ-29.

В настоящее время степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.

Напомним, в ночь на сегодня СОУ ударили по двум объектам нефтегазовой промышленности России. В частности, под прицелом оказались Афипский и Астраханский газоперерабатывающий заводы.

Кроме того, сегодня на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК), который сейчас находится на этапе строительства, произошел масштабный пожар.

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