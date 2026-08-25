Удары по МиГ-29, складам и РЭБ врага: Силы обороны разгромили ряд объектов РФ

Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских окупантов в тылу, на временно оккупированных территориях и в РФ. Под прицелом оказались вражеская авиация, комплексы РЭБ и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В течение 24 августа и в ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных целей российских оккупантов. В частности, успешные удары были нанесены по таким объектам:

в Луганске поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М";

в Мирном (Крым) уничтожена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink";

в Бердянске Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника;

В Приморске Запорожской области под удар попали склады материально-технических средств подразделения оккупантов.

Кроме того, по результатам анализа данных подтверждено успешное поражение вражеской авиации на территории России. В частности, 24 августа на военном аэродроме "Миллерово" в Ростовской области был поврежден истребитель МиГ-29.

В настоящее время степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.