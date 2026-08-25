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Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї Росії

11:34 25.08.2026 Вт
2 хв
Внаслідок удару на території заводу спалахнула пожежа
aimg Валерій Ульяненко
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї Росії Фото: російське МЧС (росЗМІ)
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Сили оборони України завдали успішних ударів по двох об'єктах нафтогазової промисловості Росії. Під прицілом опинилися Афіпський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

У ніч на 25 серпня українські військові уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула пожежа, масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Цей НПЗ є одним із найбільших у регіоні з проєктною потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виготовляє дизель та бензинові компоненти, які використовуються для забезпечення російських окупантів.

Удар по Астраханському ГПЗ

Крім того, підтверджено успішний удар по двох установках сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в ніч на 24 серпня.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї РосіїФото: Сили оборони вдарили по Астраханському ГПЗ (Генштаб ЗСУ)

Це підприємство входить до системи "Газпрому" та має проєктну потужність до 12 млрд м³ газу та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Воно виготовляє товарний природний газ та стабільний газовий конденсат; бензини, дизельне паливо та мазут; скраплені вуглеводневі гази і технічну сірку.

Продукція заводу безпосередньо використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка є критично важливою сировиною для виготовлення вибухових речовин.

Нагадаємо, раніше про застосування далекобійних "санкцій" проти Росії і ураження Афіпського НПЗ повідомляла компанія Fire Point.

Зазначимо, в ніч на сьогодні дрони атакували Ростовську область та Краснодарський край РФ. Спочатку повідомлялось про вибухи біля Новошахтинська, пізніше спалахнула пожежа поблизу Афіпського НПЗ.

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