UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Удари по логістиці РФ в Криму є частиною багатоступеневої операції, - Плетенчук

11:26 28.06.2026 Нд
2 хв
Вона триває роками
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)

Удари України по російській логістиці в окупованому Криму є частиною багатоступеневої операції, яка триває роками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції. Мова навіть не про місяці, а роки. Спочатку була знищена військово-морська логістика, потім - залізничні пароми, паралельно знищувалося ППО та об’єкти у так званому сухопутному коридорі", - розповів Плетенчук.

За його словами, виконання цього плану є доволі успішним.

Атаки на Крим

Нагадаємо, останнім часом українські дрони все частіше атакують російські об'єкти та мости у тимчасово окупованому Криму.

Так, атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську ППО, об'єкти зберігання пального та три автомобільні пороми. Це поглиблює проблеми з постачанням на півострові.

У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем України здійснили масштабну атаку на півострів. Українські дрони уразили майже 40 військових та логістичних об'єктів окупантів, серед яких опинилися Таврійська ТЕС, великі електропідстанції, радіолокаційні станції, а також нафтобаза у Джанкої.

26 червня окупаційна влада півострова оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь.

Цьому кроку передувала резонансна заява президента України Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою.

Він підкреслив, що якщо партнери по G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.

У ISW наголошували, що удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і ускладнюють підготовку Росії до наступальних операцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримЗбройні сили УкраїниВМС УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів