Удари по логістиці можуть зупинити танки. Експерт пояснив важливість атак на кораблі РФ

Зазначимо, що окрім чотирьох знищених російських кораблів, ще є пошкоджений п'ятий - "Оленегорський горняк". Його підбили українські дрони біля Новоросійська влітку 2023 року.

Як заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, після знищення "Цезаря Кунікова" з 13 кораблів Чорноморського флоту РФ у строю залишаються лише п'ять одиниць.

Але щодо великих десантних кораблів різних проектів, у тому числі з припискою до інших флотів, то без урахування "Оленегорського горняка" поточний склад ВДК складається з восьми кораблів.

"На початку вторгнення у Росії було 13 ВДК, п'ять "відмінусували", які точно не повернуться. А з цих восьми - два у ремонті. Ось і все, що залишилося", - розповів експерт Володимир Заблоцький.

Варто зазначити, що російські великі десантні кораблі давно не використовуються за прямим призначенням. У тому числі тому, що операції з висадки неможливі через заміновані підходи до українських берегів та наявність протикорабельних засобів. Тому зараз ВДК переважно займаються воєнною логістикою.

У зв'язку з цим удари по російських кораблях мають важливу мету - порушити постачання окупаційних військ.

До того ж, ймовірно, цей рік може стати знаковим, особливо на тлі натяків командувача ВМС України Олексія Неїжпапи на те, що Кримського мосту не стане 2024-го. У цьому плані може проявитися так званий "ефект метелика", коли, здавалося б, втрата невеликого елемента непередбачувано вплине на поле бою.

"Атаки на великі кораблі, очевидно, можна вважати одним з етапів руйнування логістики. Це важливий елемент, який окупанти використовують для забезпечення гарнізону в Криму і не тільки. Якщо ми перервемо логістику, зупиняться танки або на фронті не буде чим стріляти. А щодо Кримського моста, то все може бути. Подивимося, рік лише розпочався і розпочався добре", - додав експерт.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.