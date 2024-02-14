Удари по логістиці можуть зупинити танки. Експерт пояснив важливість атак на кораблі РФ

Сили оборони України потопили вже чотири великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ. Останнім став "Цезар Куніков", який був знищений сьогодні поблизу Алупки. Оскільки російські ВДК зараз займаються переважно воєнною логістикою, то удари по них можуть зупинити танки окупантів на фронті.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити" .

Зазначимо, що окрім чотирьох знищених російських кораблів, ще є пошкоджений п'ятий - "Оленегорський горняк". Його підбили українські дрони біля Новоросійська влітку 2023 року.

Як заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, після знищення "Цезаря Кунікова" з 13 кораблів Чорноморського флоту РФ у строю залишаються лише п'ять одиниць.

Але щодо великих десантних кораблів різних проектів, у тому числі з припискою до інших флотів, то без урахування "Оленегорського горняка" поточний склад ВДК складається з восьми кораблів.

"На початку вторгнення у Росії було 13 ВДК, п'ять "відмінусували", які точно не повернуться. А з цих восьми - два у ремонті. Ось і все, що залишилося", - розповів експерт Володимир Заблоцький.

Варто зазначити, що російські великі десантні кораблі давно не використовуються за прямим призначенням. У тому числі тому, що операції з висадки неможливі через заміновані підходи до українських берегів та наявність протикорабельних засобів. Тому зараз ВДК переважно займаються воєнною логістикою.

У зв'язку з цим удари по російських кораблях мають важливу мету - порушити постачання окупаційних військ.

До того ж, ймовірно, цей рік може стати знаковим, особливо на тлі натяків командувача ВМС України Олексія Неїжпапи на те, що Кримського мосту не стане 2024-го. У цьому плані може проявитися так званий "ефект метелика", коли, здавалося б, втрата невеликого елемента непередбачувано вплине на поле бою.

"Атаки на великі кораблі, очевидно, можна вважати одним з етапів руйнування логістики. Це важливий елемент, який окупанти використовують для забезпечення гарнізону в Криму і не тільки. Якщо ми перервемо логістику, зупиняться танки або на фронті не буде чим стріляти. А щодо Кримського моста, то все може бути. Подивимося, рік лише розпочався і розпочався добре", - додав експерт.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.