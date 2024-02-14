Удары по логистике могут остановить танки. Эксперт объяснил важность атак на корабли РФ

Силы обороны Украины потопили уже четыре крупных десантных корабля Черноморского флота РФ. Последним стал "Цезарь Куников", который был уничтожен сегодня вблизи Алупки. Поскольку российские ВДК сейчас занимаются преимущественно военной логистикой, то удары по ним могут остановить танки оккупантов на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут сменить фронт и сколько ВДК осталось потопить" .

Отметим, что кроме четырех уничтоженных российских кораблей еще есть поврежден пятый - "Оленегорский горняк". Его подбили украинские дроны возле Новороссийска летом 2023 года.

Как заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, после уничтожения "Цезаря Куникова" из 13 кораблей Черноморского флота РФ в строю остаются лишь пять единиц.

Но что касается крупных десантных кораблей разных проектов, в том числе с припиской к другим флотам, то без учета "Оленегорского горняка" текущий состав ВДК состоит из восьми кораблей.

"В начале вторжения у России было 13 ВДК, пять "отминусовали", которые точно не вернутся. А из этих восьми - два в ремонте. Вот и все, что осталось", - рассказал эксперт Владимир Заблоцкий.

Следует отметить, что российские большие десантные корабли давно не используются по прямому назначению. В том числе потому, что операции по высадке невозможны из-за заминированных подходов к украинским берегам и противокорабельных средств. Поэтому сейчас ВДК в основном занимаются военной логистикой.

В связи с этим удары по российским кораблям имеют важную цель - нарушить поставки оккупационных войск.

К тому же, вероятнее всего, этот год может стать знаковым, особенно на фоне намеков командующего ВМС Украины Алексея Неежпапы на то, что Крымского моста не станет в 2024 году. В этом плане может проявиться так называемый эффект бабочки, когда, казалось бы, потеря небольшого элемента непредсказуемо повлияет на поле боя.

"Атаки на большие корабли, очевидно, можно считать одним из этапов разрушения логистики. Это важный элемент, который кафиры используют для обеспечения гарнизона в Крыму и не только. Если мы прервем логистику, остановятся танки или на фронте нечем будет стрелять. А в отношении Крымского моста, это все может быть. Посмотрим, год только начался и начался хорошо", - добавил эксперт.

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Напомним, сегодня утром, 14 февраля, в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.