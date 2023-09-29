Удари по Криму - частина ширшої стратегії України, - Bloomberg

Знищивши передові системи ППО, що захищали півострів, Україна застосувала крилаті ракети та безпілотники для знищення кораблів та штабу Чорноморського флоту Росії, а також відбила бурові платформи, що використовуються для радіолокаційної діяльності. Внаслідок цього російський флот був ще більш обмежений, що скоротило можливості Кремля, повідомив анонімний європейський чиновник.

За словами чиновника, ці операції є частиною ширшої стратегії, спрямованої на російські лінії постачання, логістику та здатність проводити наступальні операції.

Удари, що почастішали, підкреслюють прогрес України в поступовому ослабленні військових можливостей Росії і служать нагадуванням про ширшу стратегічну мету - Кримський півострів, який Москва окупувала в 2014 році. Але вони навряд чи дозволять Україні зробити вирішальний прорив у наземній війні цього року, сказав чиновник.

Значення ударів

Як зазначає Bloomberg, сміливі кроки в Криму можуть дати імпульс президенту України Володимиру Зеленському, оскільки він намагається зберегти життєво важливу підтримку, що надходить від західних союзників, особливо на тлі закликів деяких республіканців у Конгресі США, що зростають, обмежити допомогу і вимог кандидатів у президенти від Республіканської партії повністю припинити її.

Під час поїздки до Вашингтона минулого тижня Зеленський попередив, що Україні загрожує поразка без постійної допомоги, і пообіцяв продовжувати бойові дії всю осінь та зиму, пише Bloomberg.

Удар по штабу

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії (ЧФ) за останні тижні зазнав серії великих атак, кульмінацією яких стали удари по його штабах 20 та 22 вересня 2023 року. За даними британської розвідки, фізичне пошкодження ЧФ серйозне, але локальне. Флот, як і раніше, здатний виконувати свої основні військові завдання з завдання ударів крилатими ракетами і патрулювання.

За даними української сторони, ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі 22 ліквідували 34 офіцери. Ще 105 окупантів зазнали поранень, штабний будинок відновленню не підлягає.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна заявив, що ударами по Криму армія готує поле для нової битви.

До цього, 13 вересня по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель "Мінськ". Цей третій великий десантний корабель, вражений за час повномасштабного вторгнення Росії, а також перший підводний човен.