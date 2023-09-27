Поле для нової битви: експерт про стратегічне значення удару по штабу в Севастополі

Удар по штабу російського флоту в Севастополі готує нове поле битви за Крим. Постійна "бавовна" розбалансує управління російськими військами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту ".

Військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов розкриває стратегічне значення цього удару. По-перше, при ліквідації командування розбалансується військове управління, а по-друге, окупантам знадобиться час, щоб відновити комунікації та надійний зв'язок.

"І ми розуміємо, якщо удари по штабу відбулися вже вдруге, то така "бавовна" буде і в майбутньому. І судячи з крайніх дат, тривога і вибухи постійно відбуваються над Севастополем і в різних куточках Криму. Тобто українська армія готує поле для нової битви", - сказав він.

Водночас він не готовий говорити, що Україна найближчим часом деокупуватиме Крим. "Я не маю доступу до планів Генштабу і мені важко уявити, яким чином це можна реалізувати", - розповів він РБК-Україна.

Удар по штабу

Нагадаємо, 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними української сторони, ліквідовано 34 офіцери, зокрема командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Віктора Соколова. Ще 105 окупантів зазнали поранень, штабна будівля відновленню не підлягає. Примітно, що удар був ювелірним, окупаційна влада заявила про відсутність жертв серед цивільних.

Ліквідація Соколова сама по собі тягне на історичну подію, оскільки останнім загиблим на війні командувачем флоту РФ був віце-адмірал Степан Макаров у 1904 році.

Проте вчора міноборони Росії опублікувало фото із Соколовим на нараді у Сергія Шойгу. Тому дані щодо його ліквідації ще уточнюються.

За словами генерала командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, удари по росіянах у Криму та Севастополі важливі для успіху українського контрнаступу. Тому що він полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й в ураженні місць зосередження техніки, особового складу та командних пунктів.