Удари КАБами, балістикою та "шахедами". Що відомо про атаку РФ по Україні

Атака на Київ: падіння уламків в трьох районах та постраждалий

Російські окупанти намагалися бити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

"Російські БПЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БПЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені", - зазначили в КМВА.

Внаслідок атаки російських дронів по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. А саме:

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого.

"Відомо про одного потерпілого у Соломʼянському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився", - зазначили у КМВА.

Київська область

Вночі дрони РФ атакували і Київську область. Попри те, що влучань в критичні об'єкти не було, зафіксовані пошкодження через падіння уламків.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі", - відзначили в КОВА.

Крім того, пошкоджено один приватний будинок та гараж.

"Сталося також загоряння на полі. Пожежа ліквідована. Також сталася пожежа на одному з ринків. Загорання оперативно ліквідовано", - додали в адміністрації.

Обстріл Харкова: удари КАБами, 13 постраждалих

Близько 22:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що місто знаходиться під ударами КАБів. Під атаку потрапили опинилися три райони міста, у деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

"За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих. Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів", - розповів Терехов.

Пізніше число поранених зросло до 6 людей, пізніше до 9 людей. Вже на ранок 21 жовтня відомо про 13 поранених.

"Внаслідок авіаудару по Харкову постраждало щонайменше 13 осіб", - зазначили у ДСНС.

Окрім цього, вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

Одеська область: обстріл ракетами, дронами

Окупанти також атакували Одеську область ракетами та ударними безпілотниками.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих та загиблих немає", - розповів Кіпер.

Також, за даними голови ОВА, через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі.

"Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені ППО", - додав він.

Кривий Ріг: два удари та четверо постраждалих

Близько 23:00 під ракетною атакою опинився Кривий Ріг. Попередньо, внаслідок удару по Кривому Рогу постраждала одна людина. Пізніше число поранених зросло до 4 людей.

"Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Крім того, пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

Вже зранку 21 жовтня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу.

"Через ранковий удар, за уточненою інформацією, пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері", - зазначив Лисак.

Загалом росіяни три дні поспіль влаштовують ракетні атаки на Кривий Ріг.

Атака на Запоріжжя

Вже близько 10:00 Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про одного пораненого. Пізніше кількість поранених зросла до 5 людей.

"Чоловік 49 років і 48-річна жінка у тяжкому стані. Ще три людини у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше кількість постраждалих продовжила зростати. На даний момент відомо про 14 постраждалих через атаку РФ. Крім того, понад 30 будинків пошкоджено.

Робота ППО

Загалом у ніч на 21 жовтня окупанти атакували Україну ракетами різних типів, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.