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Удари Ізраїлю змусять Іран відмовитися від поставок Росії балістичних ракет, - Telegraph

Фото: Іран не зможе поставити ракети на територію Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через конфлікт з Ізраїлем Іран, імовірно, відмовиться від обіцяних поставок балістичних ракет для Москви і зосередиться на власних запасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Західні чиновники вважають, що війна Ірану з Ізраїлем спонукатиме Тегеран накопичувати власні ракетні запаси замість обіцяного раніше експорту на Росію.

Як зазначається в матеріалі, Росія буде змушена розвивати власні ракетні програми або покладатися на Північну Корею.

При цьому західні джерела зазначають, що підтримка Ірану в навчанні або постачанні даними для виробництва ударних дронів також може знизитися. Однак проблеми з дронами для Москви менш критичні: Росія вже самостійно створює аналоги Shahed.

Обійми Ірану і Росії до ескалації

На початку 2025 року Іран і Росія домовилися про постачання балістичних ракет для війни проти України. Країни підписали оборонний пакт і обіцяли спільний розвиток озброєнь.

Зараз Ізраїль атакує системи ППО Ірану, і Москва може використовувати ці удари, просуваючи свої ЗРК типу С-400 як "рішення" для інших країн.

Підтримка розвідданими

Повідомляється, що російські шпигуни можуть бути направлені в Тегеран для вивчення інформації про операції ізраїльських F-35 над Іраном. Це дає змогу Москві аналізувати вразливості та адаптувати власні системи ППО. Однак посилення нестабільності в регіоні ускладнює довгострокове планування спільних проєктів.

 

 

Нагадаємо, Ізраїль під час ударів по Ірану завдав значної шкоди ядерній і ракетній програмам Ірану. США на короткий час приєдналися до атак, розбомбивши три ядерні центри. Президент США Дональд Трамп порівняв ці удари з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі.

Іран і Росія входять у так звану "вісь зла", до якої зараховують КНДР і Китай. Усі ці країни ворожі Україні.

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