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Удары по инфраструктуре в Сумской области: стало известно о жертвах

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Сумы, Понедельник 17 октября 2022 12:15
Удары по инфраструктуре в Сумской области: стало известно о жертвах Фото: в результате утреннего обстрела инфраструктуры в Сумской область есть жертвы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате утреннего обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Роменской РВА Денис Ващенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

"В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые. Около четырех человек остаются под завалами", - заявил он.

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли удары по инфраструктуре Украины. Несколько "прилетов" были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщил, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, утром россияне атаковали энергетические объекты в трех областях. Также зафиксировано 5 ударов дронами по Киеву.

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