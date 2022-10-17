Удары по инфраструктуре в Сумской области: стало известно о жертвах

В результате утреннего обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Роменской РВА Денис Ващенко, передает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Суми ".

"В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые. Около четырех человек остаются под завалами", - заявил он.

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли удары по инфраструктуре Украины. Несколько "прилетов" были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщил, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, утром россияне атаковали энергетические объекты в трех областях. Также зафиксировано 5 ударов дронами по Киеву.

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