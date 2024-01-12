Удари хуситів по кораблях: прем'єр Британії обговорює дії у відповідь

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів нараду зі своїм кабінетом міністрів та обговорив можливість відповіді на напади хуситів на кораблі в Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Також у парламенті повідомили, що Сунак розмовляв з президентом Єгипту Абдулом-Фаттахом Халілол Ас-Сісі раніше в четвер, і два лідери обговорили зростання нападів хуситів та їх руйнівний вплив на судноплавство.
"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.
У листопаді 2023 року хусіти в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник , який прямував до торговельного судна.
Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.
Також ми писали, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.