RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удары хуситов по кораблям: премьер Британии обсуждает ответные действия

Фото: премьер-Министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание со своим кабинетом министров, и обсудил возможность ответа на нападения хуситов на корабли в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также в парламенте сообщили, что Сунак разговаривал с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Халилол Ас-Сиси ранее в четверг, и два лидера обсудили рост нападений хуситов и их разрушительное влияние на судоходство.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.

Нападение хуситов на корабли в Красном море

В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.

Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.

Также мы писали, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Риши Сунак