Удары по энергетике Украины: в Раде назвали ущерб от последних обстрелов
Массированный обстрел Россией 15 ноября привел к около миллиарда долларов убытков. Министерство экономики спрогнозировало дальнейшее падение ВВП.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в эфире телемарафона.
По словам Гетманцева, потери экономики в результате российских обстрелов колоссальны. Если говорить о конкретных цифрах, то последние российские обстрелы привели к миллиарду долларов прямому ущербу.
"Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть вследствие атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться", - сказал он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев уехать из страны в случае возможности ради экономии электроэнергии.
Между тем сегодня 19 ноября в Украине не ожидаются аварийные отключения света.
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