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Удары по энергетике Украины: в Раде назвали ущерб от последних обстрелов

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Суббота 19 ноября 2022 17:28
Удары по энергетике Украины: в Раде назвали ущерб от последних обстрелов Фото: в Раде назвали ущерб от последних обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Массированный обстрел Россией 15 ноября привел к около миллиарда долларов убытков. Министерство экономики спрогнозировало дальнейшее падение ВВП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в эфире телемарафона.

По словам Гетманцева, потери экономики в результате российских обстрелов колоссальны. Если говорить о конкретных цифрах, то последние российские обстрелы привели к миллиарду долларов прямому ущербу.

"Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть вследствие атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев уехать из страны в случае возможности ради экономии электроэнергии.

Между тем сегодня 19 ноября в Украине не ожидаются аварийные отключения света.

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