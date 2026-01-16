Удари по енергетиці України не пришвидшили просування РФ на фронті, - розвідка Естонії

Він зауважив, що минулого тижня інтенсивність боєзіткнень на фронті знизилася у порівнянні з попереднім тижнем, але країна-агресорка продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

"Минулого тижня відбувалося в середньому 170 бойових зіткнень на день, що дещо менше, ніж попереднього тижня, коли їх було близько 200. Водночас просування підрозділів РФ на початку цього року було повільнішим, ніж у листопаді та грудні минулого року", - зазначив Ківісельг.

За його словами, основний фокус росіян залишився незмінним. Зокрема, окупанти найактивніше штурмують в напрямках Покровська та Мирнограда, а також у напрямках Запоріжжя та Гуляйполя.

"Російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, у напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області", - зазначив він.

Ківісельг додав, що Збройним силам України протягом останнього тижня вдалося просунутись в Куп'янському районі.