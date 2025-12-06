Удари по енергетиці і розбитий вокзал у Фастові: усе про наслідки атаки на Україну

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.
Все, що відомо про наслідки обстрілу, - в матеріалі РБК-Україна.
Головне
Під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони. У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзда, а також рухомий склад.
Через це рух приміських поїздів ускладнено: "Укрзалізниця" змінила маршрути та організувала альтернативний автобусний підвіз пасажирів. Обмежено рух по станціях Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2, а човниковий рух Київ - Мотовилівка забезпечує сполучення для населення.
Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)
У Вишгородському районі пошкоджено сім приватних будинків та газопровід низького тиску, знищено три вантажні автомобілі, локалізовано пожежу на складі.
У Бучанському районі постраждав один будинок та господарчі споруди, а у Білоцерківському районі горіли складські приміщення. Внаслідок атак по області травмовано трьох людей, одна жінка госпіталізована, її стан стабільний, середньої тяжкості.
У селі Нові Петрівці через уламки дрону виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м. Також сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще шість будинків пошкоджено.
Крім того, у Київській області зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
У Корюківському районі зафіксовані удари по житловому сектору та цивільних об’єктах. У Чернігові та Чернігівському районі постраждали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електро- та теплогенерації.
Фото: наслідки атаки у Чернігівській області (t.me/dsns_telegram)
Росіяни завдали прицільних ударів по Запорізькому району. Ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки для енергетичних об’єктів.
Луцьк зазнав атак російських дронів, у результаті яких загорілися складські приміщення з продуктами харчування в одному з мікрорайонів міста. Знищено майно, оздоблення та продукція на площі орієнтовно 3800 м2. Ліквідація пожежі наразі триває.
Ворог протягом ночі атакував область. У Нікополі поранено 11-річного хлопчика. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.
Внаслідок атак частково знеструмлено декілька районів міста. В регіоні можливі перебої з водопостачанням.
Російські дрони пошкодили об’єкти енергетики. Без електро- та теплопостачання залишаються тисячі абонентів. Портова інфраструктура знеструмлена, частково працює від генераторів, пошкоджено адміністративні будівлі та елементи портових об’єктів.
Зазначимо, що росіяни атакували Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей.