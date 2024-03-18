Удари дронів по російським НПЗ також спричинили зростання цін на газ у Європі, - Bloomberg

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 5,2% і досягли 28,5 євро за мегават-годину (близько 320 доларів за тисячу кубометрів). Ціни зростають після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, що вплинуть на поповнення сховищ напередодні наступної зими.

Одним із факторів зростання є скорочення постачання на завод з експорту СПГ у Фріпорті в Техасі, оскільки деякі роботи продовжені до квітня.

Ціни на газ також залежать від зростання нафтових контрактів після атак України на російські нафтопереробні заводи, що підвищують "геополітичну температуру", сказав Оле Слот Хансен, голова сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S. За його словами, ситуація у Фріпорті та атаки України "на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами".

Ціни на нафту

Ціни на нафту Brent 18 березня коливаються трохи нижче за позначку в 86 доларів за барель, продовжуючи зростання минулого тижня, оскільки Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, повідомляє Reuters.

"Удари по російських НПЗ додали премію за ризик нафти на 2-3 долари за барель минулого тижня, і ця цифра залишається чинною, оскільки ми починаємо цей тиждень з нових атак на вихідних", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Аналіз агентства Reuters показав, що у першому кварталі внаслідок атак зупинилося близько 7% російських нафтопереробних потужностей. Нафтопереробні комплекси переробляють та експортують сорти нафти на кілька ринків, включаючи Китай та Індію.

Удари по НПЗ

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, тепла зима та рекордні запаси обвалили ціни на газ. На початку лютого ціни на газ у Європі впали до мінімуму майже за три роки. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 22,5 євро за мегават-годину (близько 250 доларів за тисячу кубометрів).