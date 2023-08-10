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Удари дронами по "Москва-Сіті" могли вплинути на російську оборонку: роз'яснення експерта

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Четвер 10 серпня 2023 19:32
Удари дронами по "Москва-Сіті" могли вплинути на російську оборонку: роз'яснення експерта Фото: експерт пояснив, як удари дронами по "Москва-Сіті" могли вплинути на російську оборонку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Атаки дронів на "Москва-Сіті" могла призвести до уповільнення реалізації проектів з виробництва нової зброї в Росії.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Він нагадав, що в комплексі з трьох веж "IQ-Квартал", по якому вже двічі прилітали дрони, знаходяться офіси російських міністерств.

"Те ж міністерство промисловості та торгівлі, яке зокрема відповідає за військово-технічні проекти, наприклад, за розвідувально-ударні БПЛА "Форпост-РУ", - уточнив Коваленко.

Як зазначив експерт, атаки дронів могли паралізувати повноцінну роботу російських відомств на 1-2 тижні. І цього достатньо, щоби вплинути на реалізацію проектів.

"Я більш ніж впевнений, що прильоти якихось дронів тільки зростатимуть кількісно і відбуватимуться на системному рівні", - додав експерт.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, Москву вже неодноразово атакували невідомі дрони. Ще у травні вони змогли вдарити по Кремлю, а за кілька місяців - долетіли до російського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

Уламки БПЛА знаходили біля російського Міністерства оборони та будівлі Головного розвідувального управління.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що такі атаки - це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

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