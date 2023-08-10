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Удары дронами по "Москва-Сити" могли повлиять на российскую оборонку: разъяснение эксперта

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Четверг 10 августа 2023 19:32
Удары дронами по "Москва-Сити" могли повлиять на российскую оборонку: разъяснение эксперта Фото: эксперт объяснил, как удары дронами по "Москва-Сити" могли повлиять на российскую оборонку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Атаки дронов на "Москва-Сити" могла привести к замедлению реализации проектов по производству нового оружия в России.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он напомнил, что в комплексе из трех башен "IQ-Квартал", по которому уже два раза прилетали дроны, находятся офисы российских министерств.

"То же министерство промышленности и торговли, которое в том числе отвечает за военно-технические проекты, например, за разведывательно-ударные БПЛА "Форпост-РУ", - уточнил Коваленко.

Как отметил эксперт, атаки дронов могли парализовать полноценную работу российских ведомств на 1-2 недели. И этого достаточно, чтобы повлиять на реализацию проектов.

"Я более чем уверен, что прилеты каких-то дронов будут только расти количественно и происходить на системном уровне", - добавил эксперт.

Атаки дронов на Москву

Напомним, Москву уже неоднократно атаковали неизвестные дроны. Еще в мае они смогли ударить по Кремлю, а через несколько месяцев - долетели до российского международного делового центра "Москва-Сити".

Обломки БПЛА находили возле российского Министерства обороны, а также здания Главного разведывательного управления.

Источники РБК-Украина сообщали, что такие атаки - это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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