Удари по багатоповерхівках в Одесі і знищений музей Шухевича: що відомо про нічну атаку РФ

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу "Шахед". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників "Шахед". Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Так, в новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА - 87 із 90 "Шахедів".

Через зону відповідальності Сил оборони півдня за ніч пролетіло близько 60 "Шахедів", і понад 50 із них було знищено.

Найбільше в Одеській області, понад 30 дронів було збито.

Одеса

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі росіяни атакували дронами Одесу. Внаслідок атаки зафіксовано прямі та осколкові влучення у житлові будинки. В одній багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники ліквідували.

На даний момент відомо про одного загиблого та восьми постраждалих мешканців. Троє з них поранено, решта отримали допомогу на місці.

Голова Одеської ОВ показав наслідки нічних ударів по місту.

Дніпро

Вночі Дніпро атакували ворожі БПЛА.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворожий безпілотник потрапив до одного з підприємств. Там виникла пожежа. Рятувальники ліквідували.

Також БПЛА пошкодив лінію електропередач. 1500 сімей залишалися без світла у П'ятихатській громаді Кам'янського району.

Нікопольську громаду окупанти атакували артилерією. Пошкоджено гімназію та 13 приватних будинків. Без постраждалих.

Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області є прильоти. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Львів

Львів уранці 1 січня росіяни атакували безпілотниками. Уламки БпЛА потрапили до музею Шухевича, після чого в будівлі виникла пожежа. Рятувальники гасили пожежу.

За словами мера Львова Андрія Садового, музей Шухевича повністю знищено.

Фото: наслідки пожежі в музеї Шухевича (t.me/andriysadovyi/1858)

Також уламки дрону впали на дах гуртожитку, який у результаті загорівся. На місці працювали пожежники. Після цього мер Львова Садовий виклав фотографію з наслідками пожежі.

Фото: наслідки пожежі у гуртожитку (t.me/andriysadovyi/1860)