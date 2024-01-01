Удары по многоэтажкам в Одессе и уничтоженный музей Шухевича: что известно об ночной атаке РФ

По информации Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед". Атака осуществлялась волнами из четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников "Шахед". Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

Так, в новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БПЛА - 87 из 90 "Шахедов".

Через зону ответственности Сил обороны юга за ночь пролетело около 60 "Шахедов", и более 50 из них были уничтожены.

Больше всего в Одесской области, более 30 дронов было сбито.

Одесса

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью россияне дронами атаковали Одессу. Вследствие атаки зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома. В одной многоэтажке возник пожар. Спасатели его ликвидировали.

На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших жителях. Трое из них ранены, остальные получили помощь на месте.

Глава Одесской ОВА показал последствия ночных ударов по городу.

Днепр

Ночью Днепр атаковали вражеские БпЛА.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вражеский беспилотник попал в одно из предприятий. Там возник пожар. Спасатели его ликвидировали.

Также БпЛА повредил линию электропередач. 1500 семей оставались без света в Пятихатской общине Каменского района.

Никопольскую общину оккупанты атаковали артиллерией. Повреждена гимназия и 13 частных домов. Без пострадавших.

Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщил, что в области есть прилеты. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Львов

Львов утром 1 января россияне атаковали беспилотниками. Обломки БпЛА попали в музей Шухевича после чего в здании возник пожар. Спасатели тушили пожар.

По словам мэра Львова Андрея Садового, музей Шухевича полностью уничтожен.

Фото: последствия пожара в музее Шухевича (t.me/andriysadovyi/1858)

Также обломки дрона упали на крышу общежития, которая в результате загорелась. На месте работали пожарные. После, мэр Львова Садовой выложил фотографию с последствиями пожара.

Фото: последствия пожара в общежитии (t.me/andriysadovyi/1860)