В "Ударе" предложили антикризисный план для поддержки бизнеса

"Нужно оказать реальную поддержку предпринимателям для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Задача власти - реализовать такие меры, которые дадут дополнительный стимул для роста экономики, а не станут причиной упадка или закрытия бизнесов украинцев", - подчеркнула Оксана Продан.

Она обратила внимание, что в антикризисном плане "УДАРа Виталия Кличко" содержатся меры, которые должны остановить фискальное давление на предпринимателей. В частности, предлагается отказаться от изменений в Налоговый кодекс, которые увеличивают ставки и базу налогообложения или увеличивают полномочия фискалов. В "УДАРе" также требуют снять с рассмотрения законопроект №5600, отменить общую фискализацию и вернуть единый налог в полном объеме.

"Для поддержки бизнеса нужно упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса, снизить арендную плату для предпринимателей за счет компенсаций из бюджета и предусмотреть на следующий год дополнительные инвестиции для отраслей, пострадавших от коронакризиса", - отметила Продан.

По ее словам, необходимо также ввести мораторий на повышение налогов до завершения карантинных ограничений, определить медицинскую отрасль приоритетным направлением государственных инвестиций и направить банковское кредитование в реальный сектор экономики.

"Реализуя антикризисный план, Украина сможет не только минимизировать возможные потери малого и среднего бизнеса от кризиса, но и заложить реальные механизмы роста всей экономики. Вместе мы сможем сделать Украину сильной", - подчеркивает Оксана Продан.