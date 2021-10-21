Введение "кассовых аппаратов" для всех предпринимателей приведет к значительному подорожанию, - Продан

Власть имитирует борьбу с олигархами, а тем временем принимает законопроекты, которые затрудняют ведение бизнеса для малого и среднего предпринимательства и приводят к обнищанию всех украинцев. В частности, если с 1 января вступит в силу закон об обязательности кассовых аппаратов для бизнеса, это приведет к удорожанию товаров и услуг для всех людей.

"Парламент месяцами занимается имитацией борьбы с олигархами и в то же время тихонько принимает огромное количество решений, которые направлены не против олигархов, а против обычных людей. Для них жизнь становится дороже, а реальные зарплаты уменьшаются. За последние два года было принято много таких законов, которые сужают права предпринимателей, удорожают администрирование налогов, увеличивают полномочия контролирующих органов и ставки налогов. Например, с 1 января следующего года, если никаких решений парламент не примет, все предприниматели будут обязаны ввести кассовые аппараты. Таким образом, они будут вынуждены продавать свои товары и услуги значительно дороже, чем сегодня", - отметила Оксана Продан.

По ее словам, к повышению цен приведет не стоимость самого аппарата, а стоимость его обслуживания и стоимость ведения учета. А также риски штрафов от фискальных органов, которые получают широкие полномочия для контроля и наказаний.

Продан считает, что власть не обращает внимания на проблемы предпринимателей и не прислушивается к их потребностям.

"Диалога власти с бизнесом сегодня практически не происходит. Вместо решения проблем власть создала некий «лабиринт Минотавра», который предприниматели должны преодолеть, чтобы донести до власти свою позицию. А в это время власть принимает следующие решения, которые уничтожают экономику, уничтожают возможности для малого и среднего бизнеса".

В качестве примера представительница "УДАРа" приводит Совет по содействию малому и среднему бизнесу, который был создан в декабре прошлого года. Несмотря на то, что за это время Совет наработал целый ряд законопроектов, которые облегчают ведение бизнеса в Украине и способствуют экономическому развитию, ни один из них еще не был рассмотрен в парламенте, отмечает Оксана Продан. Другой пример - многочисленные бизнес-форумы, по результатам которых не было принято ни одного решения.

Взаимоотношения власти и предпринимательства Оксана Продан называет борьбой.

"Борьба с предпринимательством, которую ведет власть, - это борьба с независимым избирателем. Ведь предприниматель - это тот избиратель, которому не нужна гречка. Он сам может покрасить лавочку и даже поставить детскую площадку во дворе. А для власти интересен тот избиратель, который от нее зависим", - делает вывод Оксана Продан.