В "Ударі" запропонували антикризовий план для підтримки бізнесу

"Потрібно надати реальну підтримку підприємцям для подолання наслідків епідемії коронавірусу. Завдання влади - реалізувати такі заходи, які нададуть додатковий стимул для зростання економіки, а не стануть причиною занепаду чи закриття бізнесів українців", - підкреслила Оксана Продан.

Вона звернула увагу, що в антикризовому плані "УДАРу Віталія Кличка" містяться заходи, які мають зупинити фіскальний тиск на підприємців. Зокрема, пропонується відмовитися від змін до Податкового кодексу, які збільшують ставки та базу оподаткування або збільшують повноваження фіскалів. В "УДАРі" також вимагають зняти з розгляду законопроєкт №5600, скасувати загальну фіскалізацію та повернути єдиний податок в повному обсязі.

"Для підтримки бізнесу потрібно спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу, зменшити орендну плату для підприємців за рахунок компенсацій з бюджету та передбачити на наступний рік додаткові інвестиції для галузей, що постраждали від коронакризи", - зазначила Продан.

Також, за її словами, необхідно ввести мораторій на підвищення податків до завершення карантинних обмежень, визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій та спрямувати банківське кредитування у реальний сектор економіки.

"Реалізуючи антикризовий план, Україна зможе не лише зможе мінімізувати можливі втрати малого та середнього бізнесу від кризи, а й закласти реальні механізми зростання всієї економіки. Разом ми зможемо зробити Україну сильною", - наголошує Оксана Продан.