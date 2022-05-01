Ударами по штабам РФ под Изюмом уничтожили много офицеров и спецназ, - Арестович

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние удары по штабам РФ под Изюмом. Известно о многочисленных потерях врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника ОП Украины Алексея Арестовича.
По его словам, в результате ударов по штабам РФ в Изюме есть значительные потери среди командования.
"Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам. Их на самом деле больше, но это то, что мы подтвердили. Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, а также пострадал элитный спецназ, охранявший кого-то высокопоставленного. Они пострадали конкретно, много убитых. Он кого-то охранял. Или Герасимова? Не знаю."- заявил Арестович.
Также он прокомментировал сообщения о ранении российского генерала Герасимова.
"У меня есть обоснованные сомнения, что Герасимов вообще был на территории Украины. У меня есть обоснованные сомнения, что он был на территории Украины, а еще больше обоснованные сомнения, что был ранен", - сказал Арестович.
Напомним, в воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, недавно прибывшего в регион чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.
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