Ударами по штабам РФ под Изюмом уничтожили много офицеров и спецназ, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника ОП Украины Алексея Арестовича .

По его словам, в результате ударов по штабам РФ в Изюме есть значительные потери среди командования.

"Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам. Их на самом деле больше, но это то, что мы подтвердили. Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, а также пострадал элитный спецназ, охранявший кого-то высокопоставленного. Они пострадали конкретно, много убитых. Он кого-то охранял. Или Герасимова? Не знаю."- заявил Арестович.

Также он прокомментировал сообщения о ранении российского генерала Герасимова.

"У меня есть обоснованные сомнения, что Герасимов вообще был на территории Украины. У меня есть обоснованные сомнения, что он был на территории Украины, а еще больше обоснованные сомнения, что был ранен", - сказал Арестович.