Ударами по штабах РФ під Ізюмом знищили багато офіцерів та спецназ, - Арестович

Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні удари по штабах РФ під Ізюмом. Відомо про численні втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника ОП України Олексія Арестовича .

За його словами, внаслідок ударів по штабах РФ в Ізюмі є значні втрати серед командування.

"Майже 200 вбитих в результаті трьох ударів по штабам. Їх насправді більше, але це те, що ми підтвердили. Серед них щонайменше 30 старших офіцерів, а також постраждав елітний спецназ, який охороняв когось високопоставленого. Вони постраждали конкретно, багато вбитих. Він когось охороняв. Чи Герасімова? Не знаю." - заявив Арестович.

Також він прокоментував повідомлення про поранення російського генерала Герасімова.

"У мене є обгрунтовані сумніви, що Герасімов взагалі був на території України. У мене є обгрунтовані сумніви, що він був на території України, а ще більше обгрунтовані сумніви, що був поранений", - сказав Арестович.