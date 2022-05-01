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Ударами по штабах РФ під Ізюмом знищили багато офіцерів та спецназ, - Арестович

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Україна, Неділя 01 травня 2022 22:49
Ударами по штабах РФ під Ізюмом знищили багато офіцерів та спецназ, - Арестович Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні удари по штабах РФ під Ізюмом. Відомо про численні втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, внаслідок ударів по штабах РФ в Ізюмі є значні втрати серед командування.

"Майже 200 вбитих в результаті трьох ударів по штабам. Їх насправді більше, але це те, що ми підтвердили. Серед них щонайменше 30 старших офіцерів, а також постраждав елітний спецназ, який охороняв когось високопоставленого. Вони постраждали конкретно, багато вбитих. Він когось охороняв. Чи Герасімова? Не знаю." - заявив Арестович.

Також він прокоментував повідомлення про поранення російського генерала Герасімова.

"У мене є обгрунтовані сумніви, що Герасімов взагалі був на території України. У мене є обгрунтовані сумніви, що він був на території України, а ще більше обгрунтовані сумніви, що був поранений", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

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