Удар ЗСУ по Керчі. У РФ підтвердили пошкодження корабля на суднобудівному заводі

"Міноборони Росії повідомляє, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми в Керчі. Засобами ППО збито 13 крилатих ракет. Внаслідок попадання крилатої ракети супротивника отримав пошкодження корабель, який перебував на заводі", - йдеться в повідомленні. відомства РФ.

Удари по Керчі 4 листопада

4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" у тимчасово окупованому Криму. Цю інформацію підтвердили раніше у Страткому ЗСУ.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що на суднобудівному заводі в Керчі могло бути попадання в малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт".

Пізніше командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари по Керчі. Він також повідомив, що на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.