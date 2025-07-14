Удар по Златопілю: кількість постраждалих зросла до 10 (фото наслідків)

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Златополю Харківської області 14 липня зросла до 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
"Загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми", - повідомили у прокуратурі.
Також пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: наслідки удару РФ по Златопілю (t.me/prokuratura_kharkiv)
Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 липня, росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.
За попередніми даними, атака здійснена БПЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина.
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