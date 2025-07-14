Удар по Златопілю: кількість постраждалих зросла до 10 (фото наслідків)

Удар по Златопілю

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 липня, росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

За попередніми даними, атака здійснена БПЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина.

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