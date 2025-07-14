Удар по Златополю: количество пострадавших возросло до 10 (фото последствий)

Количество пострадавших в результате российского удара по Златополю Харьковской области 14 июля возросло до 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
"Погибла 57-летняя женщина. Еще десять человек, среди которых 13-летняя девочка, получили ранения и травмы", - сообщили в прокуратуре.
Также повреждены котельная, жилые дома, хозяйственные помещения, административное здание и автомобили.
Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: последствия удара РФ по Златополю (t.me/prokuratura_kharkiv)
Напомним, сегодня днем, 14 июля, россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.
По предварительным данным, атака осуществлена БПЛА типа "Герань-2" (Shahed), которые враг активно использует для ночных обстрелов украинских городов.
Ранее сообщалось, что в результате удара погиб один человек. Еще семеро пострадали, среди них - 13-летний ребенок.
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