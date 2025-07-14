Удар по Златополю: количество пострадавших возросло до 10 (фото последствий)

Удар по Златополю

Напомним, сегодня днем, 14 июля, россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.

По предварительным данным, атака осуществлена БПЛА типа "Герань-2" (Shahed), которые враг активно использует для ночных обстрелов украинских городов.

Ранее сообщалось, что в результате удара погиб один человек. Еще семеро пострадали, среди них - 13-летний ребенок.

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