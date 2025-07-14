ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених

Понеділок 14 липня 2025 13:29
UA EN RU
РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених Фото: Наслідки атаки дронами по Златополю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по місту Златопіль із застосуванням дронів-камікадзе.

За попередніми даними, атака здійснена БпЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.

Унаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина. Всі поранені госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога.

На місці працюють медики, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Фахівці документують наслідки атаки, проводиться розбір завалів і збирання уламків дрона.

Нагадаємо, що унаслідок російського авіаудару по селу Харкіщини загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем