РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по місту Златопіль із застосуванням дронів-камікадзе. За попередніми даними, атака здійснена БпЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст. Унаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина. Всі поранені госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога. На місці працюють медики, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби. Фахівці документують наслідки атаки, проводиться розбір завалів і збирання уламків дрона.