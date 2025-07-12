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Удар нанес МиГ: ВСУ уничтожили последнюю переправу россиян на Запорожье (видео)

Суббота 12 июля 2025 00:35
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Удар нанес МиГ: ВСУ уничтожили последнюю переправу россиян на Запорожье (видео) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили последнюю переправу россиян на Запорожье (armyinform)
Автор: Наталья Кава

Украинский МиГ-29, вероятно, уничтожил российскую переправу на оккупированной части Запорожской области двумя точными ударами авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.

Вероятно, удар нанес истребитель МиГ-29, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER. Эти удары стали возможны в результате систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими защитниками.

На обнародованном видео зафиксирован момент удара авиабомб по временной переправе, возведенной на месте разрушенного автомобильного моста. Объект имел ключевое значение для логистики врага. Из-за особенностей местности это был единственный мост на единственной пригодной для движения асфальтированной дороге, которая обеспечивала российскую группировку, с конца июня активизировавшую наступление в районе Каменского.

За примерно три недели боев российским войскам удалось выбить украинские подразделения с части позиций за рекой Янчекрак и самим перейти высохший после подрыва Каховской ГЭС водоем и занять часть села Каменское и занять соседние села Степное и Лобково.

JDAM-ER

JDAM - это набор оборудования, который позволяет превратить обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные всепогодные управляемые боеприпасы с навигацией по GPS.

Комплекс оснащается инерциальной навигационной системой и GPS-приемником для обеспечения точности поражения, а также хвостовым модулем с управляемым оперением, позволяющим бомбе корректировать траекторию полета к цели. В этом блоке также размещено навигационное и другое техническое оборудование.

Модификация ER (Extended Range) дополняется сложным крыльевым модулем, который обеспечивает способность бомбы планировать к цели, существенно увеличивая дальность. При запуске с большой высоты JDAM-ER может поражать цели на расстоянии до 72,4 км.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 031 620 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1040 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 222 дрона и другую технику врага.

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