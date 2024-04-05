UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Запоріжжю: внаслідок обстрілу загинули дві людини

Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю загинули дві людини. Йдеться про жінку та чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка", - заявив Федоров.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранено 6 осіб. 

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/ivan_fedorov_zp)

"9-річний хлопчик і його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані", - написав очільник області.

Він уточнив, що всі вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські терористи вдарили по Запоріжжю.

Тоді Повітряні сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння в Херсонській та Запорізькій областях.

За словами секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Куртєва, ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок із приватного сектору, гуртожиток і заклад торгівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяВійна в Україні