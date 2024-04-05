Удар по Запоріжжю: внаслідок обстрілу загинули дві людини

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка", - заявив Федоров.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранено 6 осіб.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/ivan_fedorov_zp)

"9-річний хлопчик і його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані", - написав очільник області.

Він уточнив, що всі вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.