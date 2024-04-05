Удар по Запорожью: в результате обстрела погибли два человека

В результате сегодняшнего российского удара по Запорожью погибли два человека. Речь идет о женщине и мужчине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину", - заявил Федоров.
По предварительным данным, в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек.
Фото: Последствия обстрела (t.me/ivan_fedorov_zp)
"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии", - написал глава области.
Он уточнил, что все они находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что российские террористы ударили по Запорожью.
Тогда Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе баллистического вооружения в Херсонской и Запорожской областях.
По словам секретаря горсовета Запорожья Анатолия Куртева, повреждения получили 3 многоэтажки, 1 дом из частного сектора, общежитие и заведение торговли.
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