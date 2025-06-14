Удар по Запоріжжю: місто атакували 14 "Шахедів", є поранені

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв про щонайменше 5 ударів по Запоріжжю в ніч на 14 червня.

Він уточнював, що через атаку почалися пожежі. При цьому про постраждалих спочатку відомо не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.