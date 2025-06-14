Удар по Запорожью: город атаковали 14 "Шахедов", есть раненые

Атака на Запорожье

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял о как минимум 5 ударах по Запорожью в ночь на 14 июня.

Он уточнял, что из-за атаки начались пожары. При этом о пострадавших сначала известно не было.

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