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Удар по Запорожью: город атаковали 14 "Шахедов", есть раненые

Фото: Запорожье атаковали "Шахеды" (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 14 июня атаковали Запорожье 14 "Шахедами". Ранены полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"По уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов". Получили ранения двое полицейских", - рассказал Федоров. 

 

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Он уточнил, что медики предоставляют раненым всю необходимую помощь. 

Также, по словам главы ОВА, в результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта. 

При этом взрывной волной выбило окна в многоэтажных домах. 

 

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Атака на Запорожье

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял о как минимум 5 ударах по Запорожью в ночь на 14 июня.

Он уточнял, что из-за атаки начались пожары. При этом о пострадавших сначала известно не было.

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