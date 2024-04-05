Удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених знову збільшилася

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих в результаті атаки.

Після цього глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей. Тому цивільним дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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