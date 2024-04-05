Удар по Запорожью: количество погибших и раненых снова увеличилось

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 5 апреля, около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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