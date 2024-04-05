Удар по Запорожью: количество погибших и раненых снова увеличилось

Количество погибших в результате сегодняшней атаки армии Российской Федерации на Запорожье снова увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и Офис генерального прокурора.
Он доложил об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на сейчас.
По его словам, в результате обстрела погибли 4 человека. А более 20 получили травмы.
"Сейчас всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава области.
Правоохранители сообщили, что было начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны
"В результате ракетной атаки частично разрушена территория одного из промышленных предприятий. Повреждены частные дома, многоэтажки, торговые объекты и автомобили, расположенные рядом", - добавили в прокуратуре.
Напомним, сегодня, 5 апреля, около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.
Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.
Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.
После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.