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Удар по Запоріжжю: через пошкодження в одному з будинків почався витік газу

Фото: в пошкодженій багатоповерхівці у Запоріжжі почався витік газу (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Марія Кучерявець

В одній із багатоповерхівок в Запоріжжі зафіксували витік газу. Будинок зазнав пошкоджень під час російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В сусідньому багатоповерховому будинку, який також зазнав пошкоджень, почався витік газу", - інформує видання.

За інформацією ЗМІ, наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити дану проблему.

Нагадаємо, що сьогодні під російський ракетний удар потрапили два дев’ятиповерхових житлових будинки в Запоріжжі.

Додамо, за останніми даними відомо, що одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. Загалом зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей).

Зазначимо, що на ракетний удар росіян вже відреагував Володимир Зеленський. Також він опублікував кадри прямого влучання ракети ворога у багатоповерховий житловий будинок.

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