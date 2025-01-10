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Удар по Запоріжжю 8 січня: у місті знову зросла кількість постраждалих

Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Під час авіаційного удару по Запоріжжю, який стався 8 січня, постраждали 123 людини. Також відомо про 13 загиблих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За словами Федорова, наразі це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно.

Серед постраждалих - 66 людей у лікарнях, 11 із них - у тяжкому стані в реанімації. Решта людей перебувають на амбулаторному лікуванні.

Також відомо, що внаслідок авіаудару знищено дві маршрутки, в одній з них загинули пасажири, у трамваї загинуло двоє людей та пошкоджено 36 автівок.

Атака РФ на Запоріжжя

У середу, 8 січня російська армія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. Тоді у місті пролунали два вибухи. Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого.

Варто зауважити, що в Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Також вчора Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.

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