Удар ВСУ по эшелону с боеприпасами прервал поставки из Крыма, - британская разведка

ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины. Крайне маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для российских сил и их пути снабжения из Крыма в Херсон", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Россия продвигает недавно созданную паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако российские вооруженные силы почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического снабжения.
"Вероятно, мы увидим рост числа гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ стал очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины. По данным британской разведки, флот РФ уже не способен проводить парады.
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