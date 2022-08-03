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Удар ВСУ по эшелону с боеприпасами прервал поставки из Крыма, - британская разведка

Фото: ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВСУ нанесли удар по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины. Крайне маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для российских сил и их пути снабжения из Крыма в Херсон", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия продвигает недавно созданную паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако российские вооруженные силы почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического снабжения.

"Вероятно, мы увидим рост числа гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ стал очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины. По данным британской разведки, флот РФ уже не способен проводить парады.

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