Удар ЗСУ по ешелону з боєприпасами перервав поставки з Криму, - британська розвідка

"Російські сили, швидше за все, відремонтують залізничну гілку протягом декількох днів, хоча вона залишиться вразливою для російських сил і їх шляхи постачання з Криму в Херсон", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія просуває нещодавно створену поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати її для перекидання військ і матеріально-технічного постачання.

"Ймовірно, ми побачимо зростання числа цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон і його околиці, оскільки бойові дії тривають, а нестача продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів з контролю за рухом", - зазначають у Міноборони Британії.