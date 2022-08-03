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Удар ЗСУ по ешелону з боєприпасами перервав поставки з Криму, - британська розвідка

Фото: ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Російські сили, швидше за все, відремонтують залізничну гілку протягом декількох днів, хоча вона залишиться вразливою для російських сил і їх шляхи постачання з Криму в Херсон", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія просуває нещодавно створену поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати її для перекидання військ і матеріально-технічного постачання.

"Ймовірно, ми побачимо зростання числа цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон і його околиці, оскільки бойові дії тривають, а нестача продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів з контролю за рухом", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. За даними британської розвідки, флот РФ вже не здатний проводити паради.

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