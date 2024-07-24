Удар по військовій частині. ЗМІ розповіли про нещодавню атаку дронів у Ахтубінську

За даними росЗМІ, це сталося у минулий понеділок вранці.

Стверджується, що в районі міста бачили нібито три українські безпілотники.

Джерело Astra розповіло, що:

один дрон уразив територію російської військової частини,

другий БПЛА впав на нежитлову будівлю у місті,

а третій - вибухнув у степу.

Також російське видання пише, що внаслідок події начебто обійшлось без постраждалих та наслідків для техніки у російській військовій частині в цьому місті.

Вибухи в Ахтубінську

Варто зазначити, що про якісь атаки безпілотників по цьому населеному пункті РФ 22 липня раніше інформація не з'являлася. Проте загалом в Ахтубінську, де розташовані аеродром та льотний випробувальний центр ім. Чкалова, відбуваються вибухи через "нальоти" дронів не вперше.

Так, ще 9 червня в ГУР Міноборони України розповіли про ураження літака Су-57 на аеродромі "Ахтубінск".

Додамо, пізніше в українській військовій розвідці дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57. За словами розвідників, Кремль та особисто диктатор Володимир Путін дуже гаряче та відчутно відреагували на ураження винищувача Су-57.

Також нещодавно джерело РБК-Україна повідомило, що у ніч проти 9 липня українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Крім того - по НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області, та електропідстанції 500 в Ростовській області РФ. І що це була спільна операція СБУ та ГУР.