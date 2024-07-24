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Удар по воинской части. СМИ рассказали о недавней атаке дронов в Ахтубинске

Иллюстративное фото: в Ахтубинске в РФ были взрывы из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российский город Ахтубинск Астраханской области подвергся дроновой атаке еще два дня назад, 22 июля. Среди прочего фиксировался "прилет" на территории воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

По данным росСМИ, это произошло в прошлый понедельник утром.

Утверждается, что в районе города видели якобы три украинских беспилотника.

Источник Astra рассказал, что:

  • один дрон поразил территорию российской воинской части,
  • второй БПЛА упал на нежилое здание в городе,
  • а третий - взорвался в степи.

Также российское издание пишет, что в результате происшествия будто бы обошлось без пострадавших и последствий для техники в российской воинской части в этом городе.

Взрывы в Ахтубинске

Стоит отметить, что о каких-либо атаках беспилотников по этому населенному пункту РФ 22 июля ранее информация не появлялась. Однако в Ахтубинске, где расположены аэродром и летный испытательный центр им. Чкалова, происходят взрывы из-за "налетов" дронов не в первый раз.

Так, еще 9 июня в ГУР Минобороны Украины рассказали о поражении самолета Су-57 на аэродроме "Ахтубинск"

Добавим, позже в украинской военной разведке узнали реакцию Кремля на поражение Су-57. По словам разведчиков, Кремль и лично диктатор Владимир Путин очень горячо и ощутимо отреагировали на поражение истребителя Су-57.

Также недавно источник РБК-Украина сообщил, что в ночь на 9 июля украинские дроны отработали по военному аэродрому Ахтубинск в Астраханской области. Кроме того - по НПЗ в Калаче-на-Дону в Волгоградской области и электроподстанции 500 в Ростовской области РФ. И что это была совместная операция СБУ и ГУР.

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Атака дронов