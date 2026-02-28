Удар на випередження: Ізраїль атакував Іран, по всій країні введено надзвичайний стан

Деталі атаки та заходи безпеки

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

Наразі на всій території країни лунають сирени. Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільне населення триматися ближче до бомбосховищ та уникати неважливих поїздок через складну безпекову ситуацію.

Рекомендації для цивільних

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що "проактивне сповіщення" має на меті підготувати громадськість до можливого ракетного обстрілу ізраїльської території.

"На даний момент потреби заходити в укриття немає, проте громадяни повинні знати, де розташоване найближче захищене приміщення", - зазначили в ЦАХАЛ.