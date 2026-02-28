Удар на випередження: Ізраїль атакував Іран, по всій країні введено надзвичайний стан

Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.
Наразі на всій території країни лунають сирени. Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільне населення триматися ближче до бомбосховищ та уникати неважливих поїздок через складну безпекову ситуацію.
Армія оборони Ізраїлю наголосила, що "проактивне сповіщення" має на меті підготувати громадськість до можливого ракетного обстрілу ізраїльської території.
"На даний момент потреби заходити в укриття немає, проте громадяни повинні знати, де розташоване найближче захищене приміщення", - зазначили в ЦАХАЛ.
На тлі стрімкого загострення ситуації на Близькому Сході адміністрація президента США Дональда Трампа розглядало сценарії, які можуть змінити хід історії вже найближчими тижнями.
У кулуарах Білого дому панує переконання, що для Сполучених Штатів було б значно вигідніше з політичної точки зору, якби перший крок у військовій площині зробив Ізраїль. Радники президента вважають, що саме такий розвиток подій забезпечив би Вашингтону зручнішу позицію перед можливим початком власної масштабної операції.
Водночас дипломатичний трек демонструє несподівані маневри. Під час лютневих переговорів в Омані Тегеран виступив із пропозицією: іранська сторона висловила готовність передати Росії свої запаси високозбагаченого урану - обсяг, якого потенційно вистачило б для створення дванадцяти ядерних зарядів. Окрім цього, іранські посадовці натякнули на можливість заморозки процесу збагачення на трирічний термін.
Попри ці сигнали до діалогу, ситуація балансує на межі глобального конфлікту. Поки Вашингтон офіційно розглядає варіанти протидії іранській ракетній програмі, джерела в американських колах дедалі частіше говорять про те, що дипломатичний ресурс майже вичерпано.