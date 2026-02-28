Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение

Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.
Сейчас на всей территории страны звучат сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться ближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации с безопасностью.
Армия обороны Израиля отметила, что "проактивное оповещение" имеет целью подготовить общественность к возможному ракетному обстрелу израильской территории.
"На данный момент необходимости заходить в укрытие нет, однако граждане должны знать, где находится ближайшее защищенное помещение", - отметили в ЦАХАЛ.
На фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке администрация президента США Дональда Трампа рассматривала сценарии, которые могут изменить ход истории уже в ближайшие недели.
В кулуарах Белого дома царит убеждение, что для Соединенных Штатов было бы значительно выгоднее с политической точки зрения, если бы первый шаг в военной плоскости сделал Израиль. Советники президента считают, что именно такое развитие событий обеспечило бы Вашингтону более удобную позицию перед возможным началом собственной масштабной операции.
В то же время дипломатический трек демонстрирует неожиданные маневры. Во время февральских переговоров в Омане Тегеран выступил с предложением: иранская сторона выразила готовность передать России свои запасы высокообогащенного урана - объем, которого потенциально хватило бы для создания двенадцати ядерных зарядов. Кроме этого, иранские чиновники намекнули на возможность заморозки процесса обогащения на трехлетний срок.
Несмотря на эти сигналы к диалогу, ситуация балансирует на грани глобального конфликта. Пока Вашингтон официально рассматривает варианты противодействия иранской ракетной программе, источники в американских кругах все чаще говорят о том, что дипломатический ресурс почти исчерпан.